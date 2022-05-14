المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.

وتقدم أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع ببالغ التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح ويجزيه خير الجزاء عن شعبه وأمته.

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