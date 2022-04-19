إغلاق مطعم «الإبراهيمي» في أبوظبي بسبب «الحشرات» وتدنّي مستوى النظافة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم الإبراهيمي في شارع زايد الثاني (إلكترا) بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1030918) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة علىمخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيثصدر بحق هذه المنشأة مخالفتين، بالإضافة إلى إنذاربالإغلاق الإداري لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء واذابة الأغذية المجمدة في درجة حرارة غير ملائمة مما يؤدى الى فسادها وانبعاث روائح كريهة في منطقة الملحمة بسبب تدني مستوى النظافة، ورصد حشرات في معظم مناطق حفظ وتداول الأغذية مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمةلممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news