"الوطني" يسأل الحكومة عن "أسعار أدوية الأمراض المزمنة" ..و إجراءات خفض نسب التدخين

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر ، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، والتي خصصها لمناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن بن محمد العويس، وكبار قيادات ومسؤولي الوزارة.

وتشهد الجلسة توجيه 6 أسئلة برلمانية من أعضاء بالوطني إلى العويس، تبدأ بسؤالمن العضو يوسف عبدالله البطران حول "مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري".، ثم سؤال من العضوة هند حميد العليلي حول "توفير مضخات الأنسولين للأطفال المصابين بالسكري".، بالإضافة إلى سؤال من العضوة صابرين حسن اليماحي حول "عدم تفعيل المركز الصحي في منطقة العكامية بدبا الفجيرة".

كما يوجّه العضو محمد عيسى الكشف سؤالاً للوزير حول "أسعار أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات التجارية".، وكذلك يوجّه العضو ناصر محمد اليماحي سؤالاً، حول " إنشاء مركز صحي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة"، وأخيراً توجه العضوة د. شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً حول "إجراءات خفض نسبة التدخين في الدولة".

ومن المقرر أن يتسلم المجلس تقريراً وارداً من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة حول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب".، وذلك تمهيداً لتسليمه إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن هذه التوصيات.

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