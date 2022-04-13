رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيات تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخرا والتي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.. داعين المولى عز وجل أن يمتّعه بدوام الصحة العافية، والعمر المديد، متمنين للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.

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