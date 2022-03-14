"أبوظبي للتقاعد" يحصد 5 جوائز دولية في خدمات "الضمان الاجتماعي"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حصد صندوق أبوظبي للتقاعد خمس جوائز تميز وممارسات فُضلى من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي"إيسا" في مجالات جودة خدمات التقاعد و التحول الرقمي واستمرارية الأعمال، وتمنح هذه الجوائز للمؤسسة الأفضل في مجال جودة خدمات التقاعد على مستوى دول آسيا والباسفيك للعام 2021.

ويأتي هذا الفوز تكليلاً لجهود الصندوق وسعيه الدائم لتقديم خدمات تقاعدية وفقاً لأرقى المعايير العالمية، حيث فاز الصندوق بجائزة الاستحقاق والجدارة مع تقدير خاص عن كل من: مشروع تطبيق الهواتف الذكية "تقاعد أبوظبي" ومشروع الاشتراكات الذكية، كما حصل الصندوق على جائزة الاستحقاق والجدارة عن كل من: عمليات التحول الرقمي القائمة على تجربة المتعامل " والتي تمنح لأفضل الممارسات في إنجاز عمليات التحول الرقمي في تقديم خدمات التقاعد، ومشروع قناة التواصل الداخلي " لينك" كأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي وتعزيز التواصل بين فريق العمل خلال تطبيق نظام العمل عن بعد، وكذلك جائزة الجدارة والاستحقاق عن النضج الرقمي واستمرارية الأعمال خلال جائجة (كوفيد -19).

جاء الإعلان عن فوز الصندوق بالجوائز الخمس على هامش المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي، الذي عقد افتراضياً عبر منصة رقمية مخصصة للحدث ، بمشاركة متحدثين رفيعي المستوى من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أهم الاتجاهات والتطورات التي شهدها الضمان الاجتماعي في منطقة آسيا ودول الباسيفيك خلال السنوات الأخيرة وتسليط الضوء على الأولويات الرئيسية والحلول المبتكرة لممارسات للضمان الاجتماعي في آسيا والمحيط الهادئ.

كما استعرض الصندوق خلال المؤتمر تجربته في بناء منهجية اتصال حديثة قائمة على البيانات ، وعرضت مدير الاتصال المؤسسي بالصندوق، فاطمة الشريقي، أهم الخطوات التي اتخذها الصندوق لتطوير هذه المنهجية و أهم التقنيات المستخدمة فيها ،حيث سلطت الضوء على كيفية تحول الصندوق من الاعتماد على الطرق التقليدية في عمليات الاتصال إلى طرق حديثة ومبتكرة تدعم الاتصال متعدد الاتجاه ،وكيفية إسهام ذلك في مواجهة التحديات الخاصة برفع نسبة وعي الجمهور من مختلف الفئات والمرحلة العمرية بقانون ونظام التقاعد في إمارة أبوظبي.

واختتمت الشريقي مشاركة الصندوق باستعراض أهم مخرجات التطوير والنتائج التي حققها الصندوق منذ تبني الاستراتيجية الجديدة.

ومن جانبه أكد مدير عام الصندوق، خلف عبد الله الحمادي، أن الفوز بالجوائز يأتي تتويجاً لجهود الصندوق في تحسين وتطوير الخدمات، وصياغة الخطط والمشروعات المبتكرة لتتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، معتبراً أن الجوائز الدولية التي يحصدها الصندوق تأكيداً على مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بين الأفضل إقليمياً وعالمياً في ممارسات التقاعد.

جدير بالذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) هي منظمة دولية رائدة تأسست في العام 1927 تحت رعاية منظمة العمل الدولية، تضم تحت مظلتها 330 هيئة ومنظمة ومؤسسة للضمان الاجتماعي، موزعة على أكثر من 170 دولة حول العالم، تهدف إلى جسر الفجوات وتبادل المعارف والدراسات الخاصة بالضمان الاجتماعي بين أعضائها، كما تدعم (إيسا) التميّز في إدارة الضمان الاجتماعي من خلال المبادئ التوجيهية المتخصصة والمعارف والخبرة والخدمات وسائر أشكال الدعم لتمكين أعضائها من تطوير نُظُم وسياسات الضمان الاجتماعي الحيوي عبر العالم.

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