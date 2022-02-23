رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون إمبراطور اليابان بيوم ميلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان وذلك بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو.

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