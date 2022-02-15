راشد بن حميد: الدول العربية تملك خيرات وعقول وابتكارات تحفز صناع القرار على تطوير قدرات الشباب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

ضمن فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة،التقى سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، بعدد من منتسبي النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة وذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي شما المزروعي، ومدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي سعيد النظري.

وأكد سمو الشيخ راشد بن حميد لدى ترحيبه بأعضاء البرنامجفي دولة الإمارات على أهمية تزامن النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة مع أحداث إكسبو 2020 دبي، الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة 192 دولة، كما تحدث مع القيادات الإعلامية عن مسؤولية الشباب في نقل قضايا وأحداث الدول العربية بمصداقية وموثوقية، لتعكس قيم ومبادئ الشباب العربي التي تميزه.

حضور عالمي

وقال سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تحرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في مواهب الشباب وتمكينهم في أوطانهم ودعم نجاحاتهم عربياً وعالمياً.

وأضاف سموه: "اليوم تمتلك الدول العربية خيرات وعقول وابتكارات، ومواهبها الصاعدة تحفز صناع القرار على تطوير قدرات الشباب العربي الذي أثبت أن لديه الرغبة في تطوير الذات، وهذا ما يحرص عليه مركز الشباب العربي الذي وعلى مدار السنوات القليلة الماضية وبدعم وتوجيه مباشرين من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، كان قادراً على تخريج آلاف الشباب العرب في مختلف برامجه ومبادراته ممن يملكون القدرة على التأثير وكتاب قصص نجاح ملهمة.

وتوجه سمو الشيخ راشد لمنتسبي البرنامج قائلاً: "نثق بالشباب وبقدرتكم على أن تكونوا حملة راية الأوطان وناقلي ثقافتناوقيمنا ومبادئنا التي نعتز بها، واليوم الجميع مستعد لدعمكم لأنكم أثبتم بمثابرتكم وجهودكم القدرة على تحمل المسؤولية".

لقاء ملهم

وقالت وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، إن لقاء الشباب المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالشيخ راشد بن حميد النعيمي هو لقاء ملهم يحمل الكثير من الأفكار ويشكل نموذجاً لانسجام تطلعات المواهب الشابة مع جهود ومبادرات قيادات ومؤسسات العمل الشبابي العربي.

وأضافت المزروعي،: للإعلام اليوم دور هام وكبير في نقل القصص الملهمة والمؤثرة؛ قصص الأوطان والمجتمعات الإنسانية والأفراد، وبكفاءاته ومواهبه الشابة تتحقق المشاركة المطلوبة في ترسيخ مشهد إعلامي تحفيزي جديد يسلط الضوء على الفرص الواعدة والآفاق الجديدة للتنمية ويحتفي بالإنجازات والقدرات الكامنة.

التحفيز على مواصلة السعي والاجتهاد

من جانبه قال المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي سعيد النظري، المواهب الشابة أثبتتقدراتها في كل برامج ومبادرات مركز الشباب العربي وحققتبالعمل الدؤوب والتطوير المستمر أفضل النتائج لها ولمجتمعاتها.كما توفر الرابعة الحالية فرصا عديدة لإشراك وتمكين الشباب في قطاعات العمل الإعلامي ودعم جهود التنمية في مجتمعاتهم.

وأضاف النظري، : نسعى دائماً بتوجيهات قيادة مركز الشباب العربي إلى وضع مشاريع وخطط عمل تفيد الشباب العربي المتميز والواعد الذي يعمل على نقل قصة وطنه إلى العالم بأرقى الصور والأساليب التي تصل لأكبر عدد من الجمهور حول العالم.

الأسبوع الثاني من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

هذا والتقى المشاركون في الأسبوع الثاني من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بكوادر أكاديمية سكاي نيوز عربية الذين قدموا جلسة عن إدارة المحتوى الرقمي، وجلسة حوارية عن صناعة المحتوى الرقمي المؤثر، بمشاركة مدربين مختصين من أكاديمية سكاي نيوز عربية.

كما التقى أعضاء البرنامج بكوادر من شركة جوجل العالمية التي قدمت جلسة بعنوان الابتكار في غرف الأخبار ناقشت عنصحافة البيانات ومستقبل العمل الإعلامي.

وينتظر منتسبي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة مزيد من اللقاءات مع عدد من الإعلاميين وصناع القرار.

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