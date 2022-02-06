محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك المغرب في وفاة الطفل ريان

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، قدم خلاله تعازيه وصادق مواساته بوفاة الطفل ريان خالد أورام.



وقال سموه: «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابعنا قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية.. وأتقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب.. سائلا المولى تعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا متمنيا لسموه دوام الصحة و العافية و لدولة الإمارات كل الخير.

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