«الوطني»: استهداف «الحوثي» للمنشآت المدنية في الدولة «عمل جبان»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

دان المجلس الوطني الاتحادي، بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية، من خلال طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت الدولة .

وندّد رئيس المجلس، صقر غباش، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم، بالهجمات «الجبانة» التي قامت بها جماعة الحوثي الإرهابية، مشدداً على أن هذه الهجمات تمثل تهديداً للأمن العربي ووحدة صفة ونشر للإرهاب وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وقال غباش في كلمته الافتتاحية: «يؤكد المجلس على الدوام وقوفه الدائم مع قيادة الرشيدة، حفاظاً على سلامة المواطنين وأمن ومنشأتنا الحيوية»، مشيداً في الوقت نفسه بدور القوات المسلحة الاماراتي وبسالتها في التصدي للهجمات الإرهابي.

وثمّن المجلس الوطني الاتحادي كافة المواقف المشرفة التي تبنتها دول العالم صد هذه الهجمات الإرهابية، والتي أظهرت تكاتفها ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذها كافة السبل في الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.

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