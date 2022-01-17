السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

وبحسب شرطة أبوظبي فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وكانت شرطة أبوظبي أكدت، في وقت سابق من اليوم، اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك ..كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

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