رئيس الدولة يصدر 3 مراسيم اتحادية بشأن «الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات»

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بتعيين علي سعيد النيادي رئيساً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وزير.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعيين عبيد راشد الحصان الشامسي نائبا لرئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وكيل وزارة، ومرسوما اتحادياً بتعيين علي راشد النيادي مديرا عاما للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وكيل وزارة.

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