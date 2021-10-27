صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر اليوم

المصدر: أبوظبي ■ وام

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر 2021 سيتم صرفها اليوم.

وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر 616 مليوناً و675 ألفاً و364 درهماً، مقارنة بنحو 577 مليوناً و511 ألفاً و910 دراهم خلال أكتوبر من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 39 مليوناً و164 ألف درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف الدوري لهذا الشهر 43 ألفاً و199 مستفيداً، مقارنة بنحو 40 ألفاً و327 في أكتوبر الماضي، وتشمل المعاشات المصروفة المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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