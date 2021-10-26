«المعاشات والتأمينات»: غدا صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر 2021 سيتم صرفها غداً الأربعاء.



وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر (616) مليوناً و(675) ألفاً و(364) درهماً، مقارنة بنحو (577) مليوناً و(511) ألفاً و(910) دراهم خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، أي بزيادة قدرها (39) مليوناً و(164) ألف درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف الدوري لهذا الشهر (43,199) مستفيد، مقارنة بنحو (40,327) في أكتوبر الماضي، وتشمل المعاشات المصروفة المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news