وزارة الصحة تعرض أحدث الخدمات والتقنيات الذكية خلال «جيتكس 2021»

المصدر: دبي - وام

تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في«أسبوع جيتكس للتقنية2021» الذي ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي حزمة مبتكرة من أحدث المشاريع والخدمات الصحية الذكية والحلول المستدامة وفق أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي والتقنيات الرقمية.

تهدف مشاركة الوزارة في هذا الحدث التقني الهام - الذي يستمر حتى 21 أكتوبر الجاري - إلى ترسيخ منظومة صحية متطورة رقمياً تمتاز بكفاءة الأداء والموثوقية وتشكل مدخلاً جديداً نحو الرعاية الصحية المستقبلية وتعزز نظم المعلومات الصحية لإثراء تجربة المتعاملين وتحسينها وتعزيز جودة الحياة الرقمية لأفراد المجتمع.

وتطلق الوزارة خدمات إلكترونية سابقة بميزات مبتكرة واستباقية تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين وتحسينها حيث تعكس مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية» رؤية ومخرجات الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل بما يؤكد سعي الوزارة لمواكبة آخر التطورات والاعتماد على أحدث التقنيات في التواصل مع المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات إلى حرص الوزارة على المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية» لعرض أحدث الخدمات الذكية والرقمية التي تقدمها الوزارة من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والإرتقاء بمنظومة العمل الحكومي وجودة الخدمات لإسعاد المتعاملين عبر دمج منظومات الذكاء الاصطناعي والبيئات الافتراضية لمحاكاة مستقبل الخدمات الرقمية بالشراكة مع أعرق الشركات التكنولوجية في العالم.

ودعا رواد المعرض من مهنيين صحيين وأفراد وشركات طبية إلى زيارة منصة الوزارة لمشاهدة عرض توضيحي مباشر عن الخدمات حيث يمكن للزوار تجربتها بميزاتها الجديدة والتي تشمل خدمات إصدار شهادة الميلاد وخدمات ترخيص المنشآت الصحية وتقييم المهنيين الصحيين.

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