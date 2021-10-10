الخميس 21 الجاري.. إجازة بمناسبة المولد النبوي

المصدر: وام



أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميما اليوم الأحد، يقضي بأن تكون إجازة المولد النبوي الشريف «المُرَحَّلَةُ» في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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