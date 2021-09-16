محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان في لندن علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

المصدر: لندن - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون .. علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الإستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البريطاني.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن.

ورحب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بريطانيا و أكد أنها تمثل دعما قويا لمسار تطوير العلاقات بين البلدين.

وأعرب سموه في مستهل اللقاء عن خالص تعازيه و صادق مواساته لمعالي بوريس جونسون في وفاة والدته وإلى أسرته الكريمة..فيما أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب.

و استعرض سموه و رئيس الوزراء البريطاني خلال اللقاء .. التعاون المشترك والفرص الواعدة لتنميته وتوسيع آفاقه في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات الحيوية .. وذلك في إطار " برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري " الطموح الذي اتفق عليه البلدان خلال العام الماضي.

و تطرق اللقاء إلى مستجدات جائحة " كوفيد ـ 19" وجهود مواجهتها والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاقتصادية وأهمية تعزيز التضامن الدولي خلال هذه الظروف لتجاوز هذا التحدي العالمي المشترك..إضافة إلى قمة المناخ " كوب 26 " التي تستضيفها بريطانيا خلال شهر نوفمبر المقبل وأهميتها في دفع الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغيرات المناخ.

و تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والجهود المبذولة بشأن إيجاد التسويات والحلول السلمية للأزمات التي تواجهها.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي علاقاتها مع بريطانيا أهمية خاصة مع الحرص على تطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا وغيرها في إطار تنفيذ " برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري " الذي اتفق عليه البلدان خلال شهر ديسمبر عام 2020 .. وقال إن أحد أهم الجوانب في مشروعاتنا التنموية للخمسين عاما المقبلة.. تعزيز الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم.. وبشكل خاص مع المملكة المتحدة.

كما أكد سموه أن لبريطانيا علاقات تاريخية مع منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ومصالح إستراتيجية فيها.. و دورها أساسي في ضمان الأمن والاستقرار فيها والتعامل مع مشاكلها.

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..إن دولة الإمارات مقبلة على حدث عالمي كبير وهو "معرض إكسبو 2020 دبي ".. ونثق في أن مشاركة بريطانيا فيه ستفتح المجال لمزيد من الفرص للشراكة الاقتصادية والتنموية بين بلدينا.. ونسعى في الإمارات إلى أن نجعل هذا المعرض نقطة تحول على طريق تعزيز التعافي الاقتصادي الدولي وإقامة الشراكات العالمية وإيجاد أرضية مشتركة لمواجهة التحديات الكونية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني..أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات .. معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات ومساندتها إجلاء رعايا بريطانيا من أفغانستان إلى جانب عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول.

و أكد سموه ومعالي بوريس جونسون أهمية " الشراكة من أجل المستقبل " التي اتفق الجانبان على إقامتها بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة و التي تقوم على ركيزتين أساسيتين هما خلق الازدهار المستدام و معالجة القضايا العالمية..إضافة إلى الانطلاق من هذه الشراكة لإرساء آليات جديدة لتعزيز التجارة و الاستثمار والابتكار و تعميق التعاون في مجالات تشمل علوم الحياة والابتكار في مجال الطاقة و القضايا الإقليمية و التمويل غير المشروع والتعليم والأمن والتنمية والثقافة والمناخ والصحة والأمن الغذائي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و معالي رئيس الوزراء البريطاني بتوقيع اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة للاستثمار ووزارة التجارة الدولية في بريطانيا للاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني و التي تهدف إلى توسعة نطاق شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين.

حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه الذي يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها " العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة منصور عبدالله خلفان بالهول.

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