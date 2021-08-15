"طرق دبي" تتوّج بلقب "أفضل فريق" في جوائز مجلس السلامة البريطاني الدولية 2021

المصدر: دبي - وام

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على جائزة "أفضل فريق" ضمن جوائز السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني لعام 2021 وتم تتويجها باللقب من بين 292 مؤسسة عالمية تمثل مختلف القارات والدول التي تشمل المملكة المتحدة وأفريقيا وآسيا والهند وأوروبا والشرق الأوسط ليصبح فريق الهيئة هو الوحيد المتوّج بهذا اللقب.

وجاء حصول الهيئة على تقييم امتياز في جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني تقديراً لالتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين ومقار العمل خلال العام 2020 وبالتالي أصبحت الهيئة واحدة من بين 86 مؤسسة تحصل على مرتبة الامتياز في جوائز السلامة الدولية 2021.

وقالت مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات ندى جاسم "الفوز بالجوائز العالمية يظل دائمًا أمرًا يبعث على السعادة والثقة لتطبيق نموذج التميز في الأعمال الذي تتبناه هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة الى ذلك يرتقي بمدى تطلعاتنا إلى المستوى الأعلى في الالتزام والتحسين المستمر ..إننا في هيئة الطرق والمواصلات ملتزمون بمبادئ المرونة والرشاقة المؤسسية ونبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على صحة وسلامة موظفينا ومؤسستنا مؤكدين أن قيم الصحة والسلامة ستظل تحظى بالأولوية المطلقة في جميع أعمالنا".

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 على إطلاقها كرّم مجلس السلامة البريطاني المؤسسات العالمية التي أظهرت التزامًا بالوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية خلال العام السابق بالإضافة لتكريم المنظمات التي أظهرت التزامًا بالرفاهية والصحة النفسية في العمل.

وفي هذه الدورة تقدمت 532 منظمة عالمية لجوائز السلامة الدولية من مختلف المؤسسات والقطاعات (مع تمثيل كبير لقطاعات البناء والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والطاقة والمرافق) ..وتم اختيار الفائزين من 37 دولة حول العالم حيث فازت 86 مؤسسة فقط بتقييم امتياز.

وتقدم الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني مايكل روبنسون، بالتهنئة إلى هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة فوزها قائلاً: "يطيب لمجلس السلامة البريطاني الإشادة بهيئة الطرق والمواصلات لتحقيقها هذا الإنجاز وهذه الجائزة تعدّ في الواقع بمثابة تقدير لالتزامهم وعملهم الجاد لحماية موظفيهم وأماكن العمل لديهم من الإصابات والأمراض المهنية".

وقال روبنسون: "تتمثل رؤية مجلس السلامة البريطاني في الحيلولة دون حدوث إصابات أو أمراض مهنية لأي شخص أثناء تأدية العمل في أي مكان في العالم ويتطلب تحقيق هذه الرؤية علاوة على الامتثال للتشريعات الالتزام الجاد بالصحة والسلامة والحرص على جودة الحياة في مكان العمل ما يدفع الآخرين إلى أن يحذوا حذوهم".

وأضاف: "القائمة الطويلة للفائزين بجوائز السلامة الدولية تؤكد أن عددًا كبيرًا من المؤسسات يدرك أن الإدارة الفعالة لمخاطر الصحة والسلامة تعد واحدة من ممكّنات نمو الأعمال التجارية ولا تقتصر الاستفادة منها على الموظفين فحسب بل تشمل أيضاً المنظمات والمجتمع بشكل عام ..ومن خلال الاحتفال بإنجازات 387 فائزًا بجوائز السلامة الدولية للعام 2021 ومُضي أكثر من ستة عقود من عمل مجلس السلامة البريطاني على تحسين معايير الصحة والسلامة حول العالم لا زلنا نشجع المنظمات الأخرى على تبني هذا النهج ووضع صحة الموظفين وسلامتهم ورفاههم في أولويات اهتماماتهم".

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