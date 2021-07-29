ضبط 28 منشأة مخالفة لإجراءات «كورونا» خلال عطلة العيد برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

سجلت بلدية رأس الخيمة 28 مخالفة صحية في المنشآت الغذائية والأسواق خلال عطلة عيد الأضحى، نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة في البلدية، شيماء الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قسم الرقابة الغذائية نفذ 230 زيارة للمنشآت عالية الخطورة، ومنها المطابخ الشعبية والمطاعم ومخابز التنور والأوتوماتيكية، والأسواق المركزية للخضراوات والفاكهة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

وأوضحت أنها رصدت خمسة أنواع من المخالفات لدى المنشآت الغذائية، هي سوء التخزين، وتكدس المواد الغذائية في مناطق العرض، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، وعدم التحكم في درجات حرارة مكان عرض المواد الغذائية، وعدم نظافة المنشأة، وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية.

وأشارت إلى أن مراقبي الدائرة أجروا حملات تفتيشية على المناطق السكنية لضمان التزام المضحين بذبح أضاحيهم في مقاصب البلدية.

ولم تسجل البلدية أي حالة ذبح خارج المقاصب خلال عيد الأضحى لهذا العام.

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