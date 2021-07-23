"العالمية للأرصاد الجوية" تحذر من المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه الناجمة عن تغير المناخ

المصدر: نيويورك - وام

حذر بيتيري تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، من تزايد المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه من حيث تواترها وشدتها نتيجة لتغير المناخ.

وأشار بيان صدر عن المنظمة أمس، إلى موجات الحر الأخيرة التي حطمت الرقم القياسي خاصة في أميركا الشمالية وإرتباط هذا الأمر بالاحترار العالمي.

وأكد أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه لا يوجد بلد في العالم محصن من تداعيات تغير المناخ ..مشددا على ضرورة الاستثمار أكثر في التكيف مع تغير المناخ، وذلك عبر تعزيز أنظمة الإنذار المبكر.

وكان أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، قد أعرب عن قلقه إزاء الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق مختلفة في العالم.

وبحسب تحليل جديد صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن المخاطر المتعلقة بالمناخ تهيمن على قائمة الكوارث من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية على مدى الأعوام الخمسين الماضية.

ويبين التحليل أن من بين أكثر 10 كوارث، كانت المخاطر التي أدت إلى أكبر خسائر بشرية خلال هذه الفترة هي الجفاف والعواصف ودرجات الحرارة المتطرفة وفقا لأطلس المنظمة للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والمائية بين عامي 1970 - 2019.

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