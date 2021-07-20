«إصلاحية الشارقة» توزّع كسوة العيد على 47 أسرة متعففة من أسر النزلاء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

وزعت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية «صندوق الفرج»، وجمعية الشارقة الخيرية، «كسوة العيد»، و«عيدية الأطفال»، على 47 أسرة متعففة من أسر نزلاء المؤسسة، بقيمة إجمالية بلغت 142 ألف درهم، فيما وزعت عيدية العيد على 160 طفلاً من أبناء النزلاء، وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة لهم، خصوصاً في ظروف غياب معيلهم، ولإدخال البهجة والسرور في نفوس أبنائهم.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، إن «إطلاق هذه المبادرة التي استمرت ستة أعوام متتالية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع الأسر، خصوصاً أسر المحكومين، من منطلق البعد الإنساني لدور المؤسسة، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الاهتمام بأبناء المجتمع، إضافة إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وزرع الأمل في نفوس أسرهم». وأشار العميد شهيل إلى أهمية الحرص على نشر ثقافة رعاية واحتواء أسر النزلاء في أوساط المجتمع، وأهمية تضافر جهود المجتمع كافة في مختلف مؤسساته في العملية الإصلاحية للنزيل، مشيراً إلى العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الشركاء، بهدف الوقوف بجانب أسرة النزيل، لتخفيف الأعباء المعيشية قدر المستطاع، بغية تعزيز التكافل الاجتماعي للأسر المتعففة.

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