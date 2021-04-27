محمد بن زايد يوجه بتقديم منح دراسية في التعليم العالي للعاملين بخط الدفاع الأول وأبنائهم

المصدر: أبوظبي ـ وام

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس مكتب فخر الوطن، بتقديم مختلف أوجه الدعم للعاملين في خط الدفاع الأول..

أطلق مكتب فخر الوطن اليوم "برنامج منح دراسية في التعليم العالي" في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.. تُقدّم إلى العاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم وذلك بدعم من صندوق الوطن والقطاع الخاص في الدولة وبتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ويحصل المؤهلون وفق هذه المبادرة، على منح دراسية كاملة للدراسة بدءاً من العام الدراسي القادم 2021-2022.. وذلك تقديرا لجهود آبائهم وأمهاتهم وتضحياتهم ودورهم في المحافظة على صحة المجتمع وسلامته.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش , رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.. " قدمت دولة الامارات نموذجاً مشرقاً في التصدي لحائجة كوفيد 19، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وجهود العاملون في خط دفاعنا الأول بقطاعنا الصحي، ويسعدنا أن نكون من الداعمين لهذه المبادرة التي تتماشى مع قيمنا الأساسية في صندوق الوطن والمستمدة من قيم التكافل والعطاء الراسخة في نهج دولتنا والمتأصلة في مجتمعنا الاماراتي، ونحن فخورون اليوم في المساهمة بتقدير هؤلاء الابطال على إخلاصهم وتفانيهم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في دولتنا".

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بدعم صندوق الوطن والقطاع الخاص ومساندتهما هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية الهامة الهادفة إلى دعم أبطال خط الدفاع الأول وأبنائهم في الدولة.. مشيراً الى أن هذا الدعم يأتي ضمن إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دولة الإمارات من أجل المساهمة في توفير التعليم العالي للمؤهلين وكونها إحدى أهم ركائز بناء المستقبل والتطوير الاجتماعي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم المواهب الشابة وتمكينها.

من جانبه أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن.. أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم إلى الأبطال العاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل صحة الناس وسلامتهم في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن مكتب فخر الوطن يُكرّس جهوده لردّ الجميل إلى هؤلاء الأبطال الذين يعملون على حماية أفراد المجتمع من وباء " كورونا " حيث كان لخدماتهم وتفانيهم في عملهم في ظلّ هذه الظروف الصعبة، نتائج مهمة لمسناها جميعاً وهم حقاً مثال مُشرّف تتجسد فيه قيم مجتمع الإمارات وثقافته.

وتُسهم مبادرة مكتب فخر الوطن، التي تستهدف العاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم، في تحقيق طموحاتهم وطموحات أبنائهم في الحصول على فرص للتعليم العالي في الدولة وتخفيف الأعباء المالية بسبب " جائحة كوفيد - 19 " عنهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الإحساس بالأمان المتلازم مع توفير فرص تعليمية مجانية لهم ولأبنائهم في الجامعات والكليات بالدولة.

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