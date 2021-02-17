%91 نسبة الفصل في قضايا «الاتحادية العليا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن ارتفاع مؤشر الإنجاز في ما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى، إذ بلغ 91% في الفصل بالقضايا المعروضة أمامها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة، الذي عقد برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، محمد حمد البادي، وحضور قضاة المحكمة ورئيس نيابة النقض.

وأشاد البادي بالجهود المبذولة من قضاة المحكمة وكل العاملين بها، خلال العام الماضي وحتى الآن، خصوصاً في ظل التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، حيث تكلّلت وتوجت تلك الجهود بتحقيق المحكمة نسب إنجاز عالية في الفصل بالدعاوى المعروضة، رغم زيادة الطعون الواردة خلال العام الماضي. وتطرق إلى ما حققته المحكمة الاتحادية العليا من إنجازات في مثل هذه الظروف الاستثنائية، من خلال تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتوفير الخدمات القضائية الذكية المتنوعة، لضمان استمرارية الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء.

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