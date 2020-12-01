خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون التهاني باليوم الوطني من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة اليوم الوطني الـ49.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news