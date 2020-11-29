ميثاء الشامسي: ‏‎شهداء ‏‎الوطن سطروا في صفحات التاريخ ملحمة الولاء لوطنهم الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

قالت وزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي" إن يوم الشهيد، هو اليوم الذي نستذكر فيه بطولات وتضحيات شهداء الوطن، هؤلاء الأبطال الذين سطروا في صفحات التاريخ ملحمة الولاء لوطنهم الإمارات، ضحوا بأرواحهم من أجل عز ورفعة بلادهم " ..

مؤكدة أن البطولات الحقيقية لا تعرف الموت لأنها تبقى حية وخالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه.

وقالت في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد: " هنيئا لشهداء الوطن جنات النعيم، وهنيئاً لنا حب أبنائنا لوطنهم، افتدوه بأرواحهم وضربوا لنا مثالاً في التضحية والعطاء، لأن الوطن أغلى مانملك ، به نحيا وبه نرتقي وعلى أرضه نعيش بالكرامة".

وأضافت : " هذا الوطن رعته قيادة رشيدة منذ تأسيسه على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات مؤسسي دولة الاتحاد ، ونحن اليوم وفي ظل قيادة حكيمة تنتهج نهجهم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم حكام الإمارات، يكملون مسيرة البناء ويبذلون قصارى جهدهم من أجل نهضة هذا الوطن وحمايتهِ وحماية اتحاده وأبنائه الذين ينتظرون منهم الكثير لتبقى الإمارات شامخة رافعة راية المجد والعز، رحم الله شهداء الوطن ، فهم خالدون في جنات النعيم وفي تاريخ الإمارات المضيء، وهنيئاً لأبنائهم وذويهم بما خلفوه من بطولات وتاريخ مشرف".

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