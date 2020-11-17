رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

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