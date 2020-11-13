38.6 عاماً متوسط عمر المواطنين عند الطلاق و33.8 للمواطنات

المصدر: عبير عبدالحليم■أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن 47.6% من حالات الطلاق في الدولة، العام الماضي، وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، لافتاً إلى أن متوسط العمر عند الطلاق بالنسبة للمواطنين بلغ 38.6 عاماً، و33.8 عاماً بالنسبة للمواطنات، بينما بلغت النسبة عند غير الإماراتيين 39.8 عاماً، و33.2 عاماً لغير الإماراتيات.

وكشف التقرير عن أن شهر أكتوبر هو الأعلى في حالات الطلاق للمواطنين بنسبة 9.8% من حالات الطلاق، بينما كان أغسطس هو الأدنى بنسبة 6.2%.

وأوضح في تقرير أصدره، أمس، عن حالات الطلاق في الإمارات عام 2019، أن 27.8% من حالات الطلاق جاءت خلال أقل من عام واحد على الزواج، و12.3% بعد مرور عام واحد، و7.5% بعد مرور عامين، و10.5% بعد مرور ثلاثة إلى أربعة أعوام، و14.1% بعد مرور خمسة إلى تسعة أعوام، و10.2% بعد مرور ما بين 10 إلى 14 عاماً من الزواج، و7.1% بعد مرور 15 إلى 19 عاماً، و10.4% بعد مرور 20 عاماً فأكثر.

وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد 4554 حالة طلاق، مقابل 4506 حالات طلاق عام 2018، بزيادة 1.1%، من بينها 1799 حالة بين أزواج إماراتيين، و728 حالة بين مواطن وزوجة غير إماراتية، و182 حالة بين زوجة مواطنة وزوج غير إماراتي، و1845 حالة طلاق بين أزواج غير مواطنين. وجاءت أبوظبي الأعلى في حالات الطلاق بنسبة 45.8% من الحالات في الدولة بـ2086 حالة، بينها 479 طلاقاً لزواج مختلط، وحلت دبي ثانية بـ1308 حالات طلاق بنسبة 28.7% من حالات الطلاق، بينها 179 حالة طلاق لزواج مختلط، وثالثاً رأس الخيمة بـ406 حالات طلاق بنسبة 8.9%، بينها 77 طلاقاً لزواج مختلط.

وجاءت الشارقة في المرتبة الرابعة بـ395 حالة طلاق بنسبة 8.7%، بينها 87 طلاق زواج مختلط، وخامساً عجمان بـ187 حالة طلاق، بينها 55 طلاقاً لزواج مختلط، وسادساً الفجيرة بـ105 حالات طلاق، بينها 19 طلاقاً لزواج مختلط، وسابعاً أم القيوين بـ67 حالة طلاق، بينها 14 حالة طلاق لزواج مختلط.

فارق العمر بين المطلقين

أكد تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن 57.3% من الرجال المطلقين تراوح أعمارهم بين 25 و39 عاماً، بينما 61.5% من النساء المطلقات تراوح أعمارهن بين 25 و39 عاماً.

وبالنسبة لفارق العمر بين المطلقين، أوضح التقرير أن 24.1% من المواطنين عند الطلاق كان فارق العمر عامين أو أقل، و33.2% كان الزوج أكبر من الزوجة بعامين إلى خمسة أعوام، و16.5% كان الزوج أكبر من الزوجة بفارق ستة إلى تسعة أعوام، و12.2% كان الزوج أكبر من زوجته بـ10 سنوات أو أكثر، و14% كانت الزوجة أكبر من زوجها بعامين أو أكثر.

وبالنسبة لفارق العمر بين الزوجين في حالات الطلاق عامة في الدولة، بيّن التقرير أن 28% من حالات الطلاق كان الزوج أكبر من الزوجة بفارق عامين إلى خمسة أعوام، و17.2% كان الزوج أكبر من الزوجة بفارق ستة إلى تسعة أعوام، و19.8% كان الزوج أكبر من الزوجة بـ10 سنوات أو أكثر، و14.5% كانت الزوجة أكبر من الزوج بعامين أو أكثر.

47,6 %

من حالات الطلاق في الدولة تقع خلال الـ 3 سنوات الأولى من الزواج.

- شهر أكتوبر الأعلى في طلاق المواطنين، وأغسطس الأدنى.

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