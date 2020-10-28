محمد بن راشد يعتمد بناء أحدث قمر صناعي يحمل اسم محمد بن زايد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100٪ وسيحمل اسم MBZ-Sat.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "القمر الصناعي السابق حمل اسم خليفة سات .. ويحمل هذا إسم أخي محمد بن زايد حفظه الله."

وأضاف سموه: "جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة .. ورواد فضاء.. ومراكز أبحاث.. ومسبار للمريخ.. ومستكشف للقمر .. وقطاع خاص مستثمر في كل هذا بقوة .. هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء".

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