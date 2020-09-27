خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء.. محمد بن راشد يطلع على موقف الدولة التنافسي عالمياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء استعرض خلاله موقف الدولة التنافسي عالمياً، وذلك وفقاً لما جاء في تغريدة نشرها سموه على حسابه في "تويتر"، جاء فيها: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء استعرضنا خلاله موقف الدولة التنافسي عالمياً.. الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشراً عربياً.. أبارك لأخي رئيس الدولة ولأخي محمد بن زايد ولأعضاء المجلس الأعلى.. هذه جهود آلاف فرق العمل في القطاعات كافة".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "تنافسية الإمارات في تحسن مستمر عالمياً وخلال 2020 (عام الأزمة الصحية العالمية) تصدرنا في 79 مؤشراً دولياً جديداً، ونحن ضمن أكثر 10 دول تنافسية عالمياً في 300 مؤشر دولي. رسالتنا للجميع في الداخل والخارج: الإمارات لا تملك خياراً تنموياً آخر غير التفوق والاستمرار.. التراجع ليس خياراً".

كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه اليوم 4 هياكل اتحادية لوزارات الاقتصاد والثقافة والطاقة والصناعة.. وتم اعتماد اصدار قوانين جديدة لتطوير التعليم الخاص بالدولة، كما تم اعتماد مجموعة اتفاقيات اقتصادية مع مصر وشيلي وزامبيا وغيرها.

وختم سموه سياق تغريداته بالقول: "2020 هو عام استثنائي للدولة.. عام المريخ وعام للطاقة النووية وعام السلام وعام التنافسية الدولية.. في الأزمات نضاعف الإنجازات".

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