طحنون بن زايد يلتقي الوفد الأميركي - الإسرائيلي المشترك بحضور عبدالله بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في أبوظبي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي خلدون خليفة المبارك ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الوفد الأميركي – الإسرائيلي المشترك علي سعيد النيادي، الذي يزور دولة الإمارات حاليا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

ويضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي و مائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ورحب سموه خلال اللقاء بالوفد متمنيا لهم زيارة ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الجميع.

وتناول اللقاء مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

كان الوفد المشترك الأمريكي الإسرائيلي قد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق اليوم على متن طائرة تجارية إسرائيلية، حطت على أرض الدولة، للمرة الأولى ، منذ إعلان " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

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