"الإمارات للمحامين" تُعدّد مزايا "اتفاق السلام" بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تأييده التام للاتفاق التاريخي لدولة الامارات العربية المتحدة مع إسرائيل ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الدولتين والعمل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء سياسة الدولة لإرساء قواعد التسامح و تعزيز الامن و السلم الدوليين و في اطار الجهود الرامية لأحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي، مؤكداً على أن هذا الاتفاق يفتح المجال واسعاً أمام إمكانات كبيرة بالمنطقة اقتصادية وسياسية وثقافية.

وأشاد المجلس كذلك بشمول الاتفاق قطاعات مختلفة بين الدولتين كالاستثمار والسياحة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والتقنية والبيئية وغيرها، مما يؤدي بنتائج طيبة للبلدين والنهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

وذكر أن الاتفاق يسعى إلى الالتزام بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني، و سيؤدي لحياة أفضل لشعوب الدولتين والمنطقة مع مواصلة الجهود الى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أشاد المجلس بالحنكة في الاتفاق من الجانب الإماراتي بالحصول على مكاسب كبيرة متعدية البعد الخاص وذلك بوقف إسرائيل خطة ضم الاراضي الفلسطينية وجواز زيارة المسلمين والعرب للمسجد الأقصى والصلاة فيه وبقية الأماكن المقدسة مما يصب في المصلحة العامة ومصلحة التاجر الفلسطيني مباشرة من انتعاش السياحة العربية والأجنبية , مع تأكيد الإمارات بالتزامها الثابت بمبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

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