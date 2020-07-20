حمدان بن محمد: نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر موقع "تويتر": "تهنئة لرئيس الدولة حفظه الله .. تهنئة لنائب رئيس الدولة.. تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تهنئة لشعب الإمارات .. تهنئة لفريق العمل من الرجال والنساء المخلصين .. نبارك نجاح إطلاق أول مهمة عربية للمريخ .. نبارك دخول التاريخ ..نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة".

تهنئة لرئيس الدولة حفظه الله .. تهنئة لنائب رئيس الدولة.. تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تهنئة لشعب الإمارات .. تهنئة لفريق العمل من الرجال والنساء المخلصين .. نبارك نجاح إطلاق أول مهمة عربية للمريخ .. نبارك دخول التاريخ ..نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة. pic.twitter.com/1tgaq6PtEE — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 20, 2020

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