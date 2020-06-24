صرف 321 مليون درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة عن شهر يونيو اليوم. وقالت الهيئة إن قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر تبلغ 321 مليوناً و477 ألفاً و24 درهماً، مقارنة بنحو 315 مليوناً و418 ألفاً و163 درهماً لشهر يونيو من العام الماضي، بزيادة قدرها ستة ملايين درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات لهذا الشهر 16 ألفاً و538 متقاعداً و7415 مستحقاً، مقارنة بـ16 ألفاً و132 متقاعداً و6969 مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

كما تم صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة لهم 263 مليوناً و418 ألفاً و763 درهماً، نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليوناً و558 ألفاً و402 درهم، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 218 مليوناً و860 ألفاً و361 درهماً، ويبلغ عدد المدنيين المستفيدين من هذه المعاشات 5957 متقاعداً ومستحقاً، بينما يبلغ عدد العسكريين المستفيدين منها 11 ألفاً و402 متقاعد ومستحق.

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