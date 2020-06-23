الطقس المتوقع على الدولة خلال الـ5 أيام المقبلة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأربعاء، رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، منوهاً إلى احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيبقى رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وكذلك احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، مشيراً إلى أن البحر سيكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الجمعة، أكد المركز أنه سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية، وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

وقال: «إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر متوسط الموج وقد يضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان».

وأكد المركز أن طقس السبت المقبل سيشهد تكون ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق، خاصة غرباً، على أن يكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد، رطبا، مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة غرباً – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يظل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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