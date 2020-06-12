26 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على برنامج «أمان»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت جمعية «بيت الخير» أن إجمالي المساعدات التي قدمتها من خلال برنامج «أمان» للأسر المسجلة لديها، زاد منذ بداية العام الجاري على 26 مليون درهم، استفاد منها 4168 أسرة.

وأكد نائب مدير عام «بيت الخير»، سعيد مبارك المزروعي، حرص الجمعية على استمرار برامجها ومشاريعها المختلفة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وقال: «تتابع (بيت الخير) تنفيذ برامجها ومشاريعها التي خصصتها لدعم الأسر المتعففة والأسر محدودة الدخل، لتعزيز روح التكافل والتلاحم المجتمعي، ولا سيما في ظل أزمة (كورونا) وتداعياتها. وبشكل خاص برنامج (أمان) للتكافل المجتمعي، الذي يعد أكبر برامج الجمعية وأهمها، وهو برنامج شهري يهدف لتحقيق كفاية الأسر والنهوض بمستواها المعيشي».

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