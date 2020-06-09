100% نسبة إنجاز التحول الرقمي للخدمات القطاع الاجتماعي بأبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلن القطاع الاجتماعي عن تطوير جميع الخدمات الرقمية في إمارة أبوظبي وتقديمها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم" بنسبة 100%، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية.



وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي متمثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، نحو استثمار وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي في مجتمع إمارة أبوظبي.



ويوفر القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ما يزيد عن 100 خدمة رقمية للمتعاملين عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم "، والتي تتضمن مشاركة 9 جهات حكومية وهي: هيئة أبوظبي للإسكان، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، مجلس أبوظبي الرياضي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، دار زايد للثقافة الإسلامية، ودار زايد للرعاية الأسرية.



هذا وقد جاء تحقيق هذا الإنجاز تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.



وقال وكيل دائرة تنمية المجتمع، المهندس حمد علي الظاهري: "الجهود التي تم تحقيقها تأتي ترجمةً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، مما يعزز من سرعة الوصول إلى جميع الخدمات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي بكل سهولة وفي مكان واحد، وتخطو أبوظبي خطوات كبيرة في التحول الرقمي من مختلف الجهات الحكومية التي تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل إجراء المعاملات أو الخدمات على مختلف فئات المجتمع، نحن نثمن جهود الشركاء في القطاع الاجتماعي وتعاونهم في دعم هذه المنظومة الرقمية التي تشكل أولوية قصوى، بما ينسجم مع الإستراتيجيات المرسومة التي تعجل من أبوظبي عاصمة عالمية مواكبة لمختلف التطورات الرقمية والتكنلوجية".



ومن جانبها قالت المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً، سلامة العميمي: "لقد رسخت أبوظبي مكانتها كمركز ريادي للحلول الرقمية في المنطقة وكانت سباقة دوماً لمواكبة التطورات التقنية تنفيذاً لتوجهات قيادتنا الحكيمة بالاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا واستشرافها للمستقبل بضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي، وقد استطاعت إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءته، ولقد قطعنا مراحل نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة منا كقطاع اجتماعي بكفاءة وفعالية عبر تكاتف الجهود، وتعزيز التعاون ورفع مستوى الوعي العام بالمسؤولية المجتمعية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية لتكون العاصمة أبوظبي مثالاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم في مجال تسخير التكنولوجيا لدعم مسيرة التنمية المستدامة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news