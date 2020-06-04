إعادة النظر في معاش المتقاعدين خلال الفترة التي سبقت عام 2008

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أبلغ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي «الإمارات اليوم»، بأن اللجنة أوشكت على إنجاز تقريرها النهائي بشأن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة عامة خلال الفترة المقبلة.

وقال العابدي: إن «التقرير النهائي للجنة تضمن عدداً كبيراً من التوصيات التي تمت دراستها بهدف إسعاد المواطنين، ولا سيما فئتي كبار السن والمرأة العاملة، أبرزها إعادة النظر في المعاش التقاعدي للمتقاعدين خلال الفترة التي سبقت عام 2008، ومساواة المزايا مع الذين تقاعدوا بعد عام 2008؛ وذلك بهدف إلغاء الفجوة في المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد في تلك الفترة ومن تقاعد خلال فترة لاحقة، وكذلك خفض عدد سنوات الخدمة للمرأة العاملة إلى 15 سنة للحصول على المعاش التقاعدي، ولاسيما العاملات في القطاع الخاص واللاتي لديهن أبناء من أصحاب الهمم، وكذلك المرأة العاملة المسؤولة عن أبويها من كبار المواطنين بهدف إتاحة المجال بشكل أوسع لكي تقوم بدورها التربوي تجاه أبنائها، وواجباتها تجاه والديها، بما يصب في صالح المجتمع ويعزز من استقرار الأسرة الإماراتية».

وأفاد العابدي بأن التوصيات التي تم دراستها أيضاً تضمنت إعادة النظر في المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، بما يتوافق مع المعاش التقاعدي المعمول به في الحكومة.

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