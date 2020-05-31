%80 نسبة الصلح في الخلافات الأسرية بأبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجلت نسب الصلح التي تعامل معها قسم التوجيه الأسري في دائرة القضاء بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 80% من إجمالي عدد الجلسات المنظورة التي بلغت 4132 جلسة، خصوصاً في فترة الالتزام بالبقاء في المنزل، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي أسهمت في احتواء الخلافات وأعادت إلى أفراد الأسرة التقارب في ما بينهم.

وأفادت الدائرة بأنه لوحظ انخفاض في تقديم الطلبات الإلكترونية، حيث بلغ مجموع الطلبات المقيدة خلال شهر مارس 54 ملفاً أسرياً، ووصل عدد الجلسات المنظورة 1391 جلسة، أما في شهر أبريل سجل عدد الطلبات المقيدة عن بُعد، 168 طلباً، والجلسات المنظورة 597 جلسة، فيما ارتفعت أعداد الاستشارات الأسرية المقدمة عن بُعد، لتصل إلى 702 استشارة.

وأشارت الدائرة إلى أن اعتماد تقنية الاتصال المرئي لعقد جلسات التوجيه الأسري عن بُعد، في ظل التدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، لاقت ترحيباً كبيراً من قبل المتعاملين، إذ يتم التواصل معهم عبر التقنيات الحديثة أثناء وجودهم في منازلهم، والعمل على حل الخلافات التي تواجههم، من خلال تقديم الموجه الأسري المختص الحلول التي تسهم في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

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