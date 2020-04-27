استمرار إيقاف 4 خدمات تقدمها «طرق دبي» حتى اشعار آخر

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الاستمرار في إيقاف تقديم 4 خدمات حتى إشعار آخر، تتضمن خدمة التنقل بالترام، وخدمات مراكز إسعاد المتعاملين، وكذلك خدمات النقل البحري، إضافة إلى خدمة تعلم قيادة المركبات في دبي.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن وقف التنقل بالترام في أواخر شهر مارس الماضي، وذلك ضمن اتخاذ الإمارة مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقررت الهيئة أيضاً إغلاق كل مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز تقديم خدماتها عبر مزودي الخدمة في منتصف الشهر الماضي، داعية أفراد الجمهور والمتعاملين إلى الحصول على خدماتها عبر القنوات الذكية والإلكترونية.

وأعلنت الهيئة عن تقديم خدماتها بشكل ميسر عبر تلك القنوات، وأن عدد معاملاتها المُنجزة عبر تطبيقاتها الذكية، بلغ 882 ألفاً و428 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي وصل عدد المعاملات فيها إلى 638 ألفاً و709 معاملات، بواقع معدل ارتفاع بلغ قرابة 38%.

يذكر أن الهيئة استأنفت خدمات المواصلات العامة عبر المترو والحافلات العامة بشكل اعتيادي وبالتعرفة المطبقة، كما أعلنت عن معاودة استحقاق رسوم خدمة المواقف العامة للمركبات التي كانت مجانية خلال فترة التعقيم الوطني.

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