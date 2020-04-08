«العدل» تجمع المحامين والمتعاملين في منصة تفاعلية

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أطلقت وزارة العدل منصة إلكترونية تفاعلية للاستشارات القانونية، تجمع بين المحامين على مختلف درجات التقاضي، والمتعاملين في جميع أنحاء الدولة، إذ تمكن الأفراد من التواصل مع مكاتب المحاماة عن بُعْد، من دون الحاجة إلى زيارة مكاتبهم، وعرض قضاياهم عليهم، ومعرفة عروض الأتعاب المختلفة، واختيار ما يناسبهم من المحامين وفق ما يرونه، استناداً إلى خبرة المحامي، أو تقييم أصحاب التجارب السابقة معه، أو حسب كلفة الترافع في القضية أو الاستشارة القانونية.

وأكدت وزارة العدل أنها حرصت على إطلاق هذه الخدمة في الوقت الراهن، في إطار التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمن جهود الدولة الرامية إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، من أجل التصدي والحد من انتشار الفيروس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عن بُعْد.

وقال وزير العدل، سلطان سعيد البادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تضع الريادة في مجال الابتكار ضمن أولوية خطتها الاستراتيجية، لتحقيق نظام قضائي أكثر عدالة ومواكبة لأفضل الممارسات في العالم، بجانب نشر المعرفة حول القانون وصون سيادته، وتقديم الحلول الإبداعية والتكنولوجية في هذا المجال، وبالتالي تعزيز ثقافة الابتكار في المجال القانوني، ومواكبة كل الأحداث والمستجدات من حولنا، والاستعداد لها.

وأكد البادي أن الوزارة تواصل جهودها، لاسيما في المرحلة الحالية لمواكبة نشر ثقافة الابتكار، والعمل عن بُعْد، من خلال تطوير منصة تفاعلية للمساعدة في الاستشارات القانونية، وهي منصة تعزز الوصول السهل إلى المساعدة والمعلومات القانونية، ومد جسور التواصل المباشر بين المتعاملين والمحامين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتقليل الوقت على المتعاملين، إلى جانب كلفة الاستشارات.

من جانبه، أفاد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، عبدالله عبدالجبار الماجد، بأن المنصة التفاعلية ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، وصممت لكي تضمن إمكانية الوصول السهل لطالب الخدمة إلى المعلومات الصحيحة التي يحتاجها.

وأضاف أن «المنصة تتيح للأفراد العديد من الخدمات الأخرى عن بُعْد، مثل الاتصال مباشرة بالمحامين، ونشر الاستفسار من دون تحديد هوية صاحب طلب الخدمة للحصول على المشورة».

وعقدت وزارة العدل، أخيراً، شراكة مع شركة التكنولوجيا القانونية العالمية (ليجال أدفايس ميدل إيست)، لتعزيز الوصول إلى المساعدة القانونية للتعاون في تطوير المنصة التفاعلية.

المنصة الجديدة تعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة.