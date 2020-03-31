يداً بيد.. المجتمع مع الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

يداً بيد يمضي المجتمع مع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها كافة متمسكاً بأرقى ممارسات المواطنة الصالحة، والحرص على الإسهام بأدوار مختلفة تصب نحو هدف واحد، وهو دعم جهود تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ويؤدي أبناء الإمارات مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية بتميز، كل في موقعه.

وأكد مسؤولون خلال استطلاع لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن أبناء الإمارات ذخر الوطن وحصنه المنيع، فهم اليوم في خطوط الدفاع الأولى، داعمين لجهود الدولة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لهذا الفيروس.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، حمد عبدالله المحياس، حرص الشركة على تنفيذ التدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية، ودعم كل ما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) باعتبارها أولوية قصوى في الوقت الراهن لتخطي هذه الأزمة.

وأشار إلى أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا الكفاءات الوطنية التي أدت دورها بالتزام على مستوى جميع القطاعات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، في مشهد وطني استثنائي بامتياز، يبرهن على مستوى وعي بنات وأبناء الإمارات بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه الفترة.

وقال إن «(ضمان) تعتبر جزءاً من القطاعات الفاعلة في هذه المرحلة، بالنظر إلى دورها المحوري في القطاع الصحي، ونهج المسؤولية الذي تتبعه تجاه متعامليها والمجتمع بشكل عام، حيث كان هذا النهج العامل الرئيس في سرعة استجابة الشركة وجاهزيتها لتقديم خدماتها إلكترونياً، وتفعيل نظام العمل عن بعد للغالبية العظمى من الموظفين، وفي فترة لا تتجاوز 10 أيام».

وأشاد بفرق الدعم التي تصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات الصحية والطوارئ لخدمة المجتمع، مشيداً بحس المسؤولية والواجب الذي يبديه المتطوعون ضمن هذه الجهود، وهو الأمر الذي رأيناه في التجاوب الكبير مع برنامج التعقيم الوطني.

وأكد المحياس أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها بالنظر إلى الإمكانات والقدرات الاستراتيجية التي نجحت من خلالها في إدارة هذه الأزمة، وهو ما نراه اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى المعايير لضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع، متقدمة على العديد من دول المنطقة والعالم.

من جهتها، أكدت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أمل العفيفي، أن «كوادرنا الوطنية سباقة في تلبية نداء الواجب، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة»، مشيرة إلى أن تعاملهم مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع «كوفيد – 19»، وإلتزامهم بالتعليمات، بل وتطوعهم للقيام بأدوار مختلفة للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس ما هو إلا دليل على التزامهم بأرقى ممارسات المواطنة الصالحة.

وقالت إن مدينة الإمارات الإنسانية، على سبيل المثال، تجسد دور أبناء الإمارات في الاستجابة لنداء الواجب والإنسانية، وكذلك البرنامج الوطني للتعقيم الذي يتم تنفيذه يومياً في مختلف أنحاء الدولة، مؤكدة أن الدروس المستفادة من مثل هذه الأزمات تشكل رصيداً للعمل الوطني.

من ناحيته، أكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الجاهزية والاستباقية التي تمتعت بها الخطة الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي عززت أمن وسلامة الأفراد في المجتمع على مستوى المواطنين والمقيمين، وأن هذه الجهود حظيت بإشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الدور لم يقتصر على الدعم الداخلي فحسب، بل بادرت الدولة بدعم الدول الأخرى ومساعدتها للحد من انتشار هذا الفيروس، وامتد نهجها الإنساني إلى تأسيس مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، التي استقبلت رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بعد إجلائهم من الصين، دعماً وتضامناً مع تلك الدول.

وقال إن «ما تقوم به دولتنا العظيمة من دور إنساني محلي وعالمي كبير يجب أن يسانده دائماً وعي وتعاون ودعم أفراد المجتمع، ففي مثل هذه الظروف يجب أن يعي كل فرد من أفراد المجتمع أنه جزء من هذا المجهود وهذا المجتمع، ويتحمل المسؤولية، لأن النجاح الكبير في عبور هذه المرحلة بكل تحدياتها يعتمد على تضافر الجهود، وحرص الجميع على الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتوجيهات التي تصدر عن الجهات العليا والرسمية بالدولة».

وذكر الشامسي أن كليات التقنية العليا، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية، إضافة إلى التزامها بكل الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الوطنية، أطلقت حملة «قدها يا وطن»، وذلك على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي استهدفت جميع طلبتها البالغ عددهم نحو 23 ألف طالب وطالبة بدعوتهم للتعبير بمسؤولية من منطلق المواطنة الصالحة عن مدى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات في ما يتعلق بالعمل والدراسة عن بعد، و البقاء في المنازل، وأن هذه الخطوات تعد مسؤولية يسهمون من خلالها في حماية أهلهم من كبار المواطنين والأطفال، ودعم جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وأن الطلبة يتفاعلون مع الحملة برسائل متنوعة، يؤكدون فيها أنهم مع قيادتهم، وملتزمون لأجل وطنهم.

من جهتها، أكدت مؤسِّسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، الدكتورة مريم مطر، أن أبناء الوطن حرصوا على الاضطلاع بدورهم كل في مجال منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في الدولة.

وقالت: «إنني بصفتي واحدة من الكوادر الطبية الإماراتية، ومن المتخصصين بالأمراض والأبحاث الجينية العلمية، عملنا ونعمل خلال الفترة السابقة والحالية على تصحيح المعلومات المتداولة في قنوات التواصل الاجتماعي، والتي يتم تداولها بين أفراد المجتمع».

وأضافت: «ركزت مع فريق العمل على قنوات التواصل الاجتماعي ومجموعات الـ(واتس أب) لتصحيح المعلومات المغلوطة لديهم، وبذلنا جهداً كبيراً لإيصال المعلومات الصحيحة إلى أكبر قدر ممكن، بعد تبسيط المعلومات ودعمها بمرجع علمي معتمد، يرجعون إليه، وإن كان باللغة الإنجليزية».

وقالت: «أحرص على الرد على أي اتصالات أو استفسارات ترد لي على مدار 24 ساعة، كما أتابع عن كثب المستجدات العلمية والنتائج البحثية في المراكز الدولية كي أكون على اطلاع على أهم التدابير الوقائية والاحترازية».

وأكدت أن كل فرد لديه دور اليوم داعم للجهود الوطنية التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة، ونحرص جميعاً على بث الطمأنينة في نفوس جميع أفراد المجتمع، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتميزة التي قامت بها الدولة على مختلف الأصعدة، والتي حظيت بإشادة من منظمات دولية.

وأشارت إلى أننا سنخرج من هذه الأزمة بدروس مستفادة، مؤكدة أن الكوادر الطبية في الدولة حريصة على أداء دورها على الوجه الأكمل، وتقديم كلة أشكال الدعم والرعاية لأفراد المجتمع.

من جانبه، قال مدير مكتبة زايد والمعارض في نادي تراث الإمارات، بدر أميري، إن دولة الإمارات أثبتت خلال تعاملها مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أنها وطن الإنسانية، وعنوان التلاحم المجتمعي، خاصة مع الالتزام الكبير لجميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها.

وأكد أن أبناء الإمارات وجميع أفراد المجتمع تحلوا بالمسؤولية، وأبدوا التزاماً كبيراً، انطلاقاً من دورهم كشركاء في جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة .