«التأمينات الاجتماعية»: صرف الرواتب دون تحديــث البيانات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنه تعزيزاً لتوجيهات الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة من قبل الجهات العاملة بالدولة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا، ستستمر الهيئة في صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين دون حاجة إلى زيارة أي من مراكزها لتحديث البيانات حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الإجراء كان يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من صحة استمرارية صرف المعاشات التقاعدية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة حنان السهلاوي، إن الهيئة ستظل مستمرة في صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين، حيث إنه - ومن أمس - ليس على المتقاعدين والمستحقين زيارة مراكز الهيئة لتحديث بياناتهم حتى إشعار آخر، كما تنصح الهيئة الفئات كافة بالحصول على الخدمات التي تقدمها لهم الهيئة من خلال الخدمات الإلكترونية المتوافرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

فيما أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، نجاحه في إنجاز 100% من عملياته عبر نظام العمل عن بُعد، والذي تم تطبيقه بداية الأسبوع الجاري، على جميع إدارات الصندوق جزئياً. وأكد الصندوق أن جميع موظفيه، أصبح بإمكانهم تقديم جميع الخدمات عن بُعد، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً لمقر العمل، إذ سيتم تطبيق النظام على 90% من موظفي الصندوق ابتداء من الأسبوع المقبل، منوّهاً بأنه تم الانتهاء من التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية كافة، لصرف معاشات شهر مارس «التي سيتم صرفها يوم 26 مارس الجاري»، بقيمة 235 مليون درهم، لكل المتقاعدين والمستحقين، عبر نظام العمل عن بُعد، وكذلك صرف مكافآت نهاية الخدمة بسرعة ودقة الدوام الاعتيادي.

«المعاشات والتأمينات الاجتماعية» نصحت المتقاعدين بالحصول على الخدمات إلكترونياً.