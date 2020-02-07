550 وزيراً ومتحدثاً يشاركون في «المنتدى الحضري العالمي» بأبوظبي غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق في أبوظبي غداً، أعمال المنتدى الحضري العالمي العاشر، بحضور 100 وزير ومسؤول، ونحو 450 متحدثاً رسمياً من 168 دولة حول العالم، وبمشاركة 20 ألف شخص معني بالتطور الحضري للمدن.

وتبدأ فعاليات المنتدى - الذي يرفع في دورته العاشرة، شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» - بجلسات استباقية متخصصة تتناول ستة محاور رئيسة، أبرزها الشباب والابتكار، فيما يكون الافتتاح الرسمي بعد غدٍ الأحد.

وتمتد فعاليات المنتدى - الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم دائرة البلديات والنقل، وبالشراكة مع موئل الأمم المتحدة - لستّة أيام من الاجتماعات والحوارات والنقاشات المصغرة والجلسات الخاصة، بجانب فعاليات جانبية وأخرى تدريبية ومؤتمرات ومكتبة حضرية وسينما حضرية، وغيرها من المبادرات المتكاملة التي تثري الحدث العالمي، الذي سيكون أحد مخرجاته العمل على إعداد صياغة موحدة وخارطة طريق للتنمية الحضرية المستدامة في العالم العربي، إضافة إلى توصيات جادة تدعم التنمية المستدامة، كما سيتضمّن المنتدى توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم.

ويعقد «المنتدى الحضري العالمي» للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ما يعد شهادة قوية على نجاح استراتيجية أبوظبي في تنفيذ الاستدامة الحضرية، حيث شهدت المدينة تحولاً مهماً نحو التحضر في وقت قصير.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل، المنسق العام للمنتدى الحضري، محمد الخضر الأحمد، أن المنتدى سيكون بمثابة حجر زاوية للعديد من النقاشات الجادة الهادفة إلى التعاون الدولي من أجل بحث أساليب جديدة يمكنها أن توحد الجهود العربية بشأن التنمية الحضرية المستدامة وفق المعايير العالمية.