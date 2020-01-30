مذكرة تفاهم لتقديم عروض خاصة لموظفي الحكومة

المصدر: دبي - وام

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم مع شركة «تلال» العقارية لرعاية برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، وتقديم عروض خاصة وامتيازات حصرية لموظفي الحكومة على خدماتها كافة.

وأكد مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن العور، أن برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات» الذي أطلقته الهيئة في عام 2010، شهد قفزات نوعية متسارعة خلال فترة قصيرة لجهة عدد الرعاة والشركات المنضمة للبرنامج، والعروض المميزة التي يقدمها لموظفي الحكومة المستفيدين منه. ودعا مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الانضمام لـبرنامج «امتيازات» إلى التسجيل عبر نظام إسعاد المتعاملين المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وذكر أن البرنامج يخدم موظفي 97 وزارة وجهة اتحادية ومحلية بمن فيهم موظفو حكومتي عجمان وأم القيوين، حيث يستفيدون من مئات العروض الحصرية التي تقدمها مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن البرنامج، الذي يهدف لخلق بيئة عمل حكومية محفزة وسعيدة، وتعزيز مستويات السعادة والإنتاجية والإيجابية لدى موظفي الجهات الحكومية، إذ تنسق بموجبه «الهيئة» مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التجارية والخدمية وتوقّع شراكات معها.