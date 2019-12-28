"المعاشات" تحذّر من إجراء قد يُسقط الحق في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم وأصحاب المعاش، إلى التحري عن حقوقهم التأمينية لدى الهيئة، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة قبل مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا تسقط بالتقادم، وبالتالي الحق في المطالبة بها.

ولفتت الهيئة إلى أنه وفقاً للمادة (57) من قانون المعاشات الاتحادي فإن كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تقبل دعوى المطالبة به بانقضاء 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش.

وأوضحت الهيئة الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، التي إن توفرت ينبغي على صاحب الشأن مراجعة الهيئة للتأكد من صرف مستحقاته، مشيرة إلى أن المكافاة تُمنح للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته على سنة حتى 19 عاماً و11 شهراً فما أقل، أما المعاش فيمنح عند قضاء المؤمن عليه مده (15) سنة مع بلوغ سن الـ60، أو (20) سنة خدمة في حالة الاستقالة، بالاضافة إلى الحالات الأخرى الواردة في المادة (16) من القانون، كما يستحق ورثة صاحب المعاش حصة في معاشه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق، موضحة أنه في حال توفر أي من هذه الحالات ينبغي مراجعة الهيئة للتعرف إلى المستحقات التأمينية وصرفها وفق الأطر القانونية.

وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال كل أدوات التواصل مع المستفيدين من خدماتها إلى تعزيز الوعي بالقانون، إلا أنه تظل هناك أهمية بالغة ومسؤولية تقع على عاتق الفئات المشمولة في السعي للتعرف إلى حقوقهم والتزاماتهم التأمينية، من أجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة التي كفلها لهم القانون.