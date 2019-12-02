حمدان بن محمد: عزّة الأوطان تُكتسب وتُصنع بسواعد وعقول أبنائها

المصدر: دبي - وام

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أنه في هذا اليوم الأغر نستعيد الدرس الأكبر الذي تعلمناه من أسلافنا وآبائنا بأن عزة الأوطان تُكتسب وتُصنع بسواعد وعقول أبنائها، وأن تحقيقها يرتهن بعطاءاتهم وجدهم واجتهادهم ووعيهم والتزامهم بصون مكتسباتهم وتقوية دولتهم وتعزيز وحدة بيتهم والتفافهم حول قادتهم.

وقال سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: «يغمرني الفخر وتملأني السعادة وأنا أحتفل مع أبناء وبنات الإمارات بيومنا الوطني الثامن والأربعين، وسنة بعد أخرى نتطلع حولنا في مثل هذا اليوم فنرى الازدهار يتسع، والإنجازات تكبر، والتقدم يضطرد في كل أرجاء بلادنا وشؤون حياتنا».

وأضاف سموّه: «اليوم ونحن ننعم بنجاحات نموذجنا الإماراتي يكبر الثاني من ديسمبر 1971 في نفوسنا، ففيه حققنا استقلال بلادنا، واستعدنا كرامة وطننا، وأخذنا زمام أمرنا بأيدينا، ومنه انطلقت العمليات الكبرى في بناء دولتنا وإنساننا وهويتنا الوطنية، ومعه بدأت رحلة انتقال مجتمعنا من التشتت إلى الوحدة، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن المراوحة في المكان إلى التقدم والتطور، ومن عزلة عن عالمنا فرضت على وطننا إلى حضور متوهج ومشاركة فعالة في حراكه ومستقبله».

وقال سموّه: «إن حاضرنا مدين بازدهاره إلى إنجاز آبائنا المؤسسين في الثاني من ديسمبر، فلولا الاتحاد الذي أقاموه لم نكن لنستطيع بناء قوة ذاتية قادرة وفعالة بكل مكوناتها البشرية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلمية والثقافية، ولما فازت دولتنا بهذه المكانة المحترمة في إقليمنا وعالمنا».

وأضاف: «سيبقى الثاني من ديسمبر يوماً فريداً وملهماً لا يشبهه يوم آخر. نباهي به الأيام كلها، ونتماهى فيه مع وطننا وتسمو نفوسنا بذكرى آباء التأسيس، ونزداد اعتزازاً بآباء التمكين؛ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخي الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً ومتّعهم بالصحة وأمدّ في أعمارهم».