ولي عهد أم القيوين: جنودنا قدموا نموذجاً متفرداً في الانتماء

المصدر: أم القيوين - وام

قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، إن بطولات رموز الوطن الأوفياء من أبناء قواتنا المسلحة البطلة، ورجال الأمن الأوفياء، تتجلى في يوم التلاحم الوطني، والإباء، بصنوفها كافة، مضيفاً سموه أنهم حملوا على عاتقهم مسؤوليات وطنية حشدوا لها الهمم، وخاضوا من خلالها معارك الشرف والكرامة. ونوه سموه بمبادرتهم لتلبية النداء، أينما كان مصدره، لتحقيق السلام ورفع المظالم وتقديم العون والمساندة، سواء في الوطن العربي أو خارجه.

وأضاف أن أبناء الوطن البواسل قدموا النموذج المتفرد في التربية العسكرية والانتماء الوطني وتنفيذ المهام والأوامر العسكرية والمدنية، وفق توجيهات القيادة، إضافة إلى الدروس والعبر الإنسانية والأخلاقية والبطولية، سواء من خلال البطولات الميدانية أو مدّ يد العون والمساعدة للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية.

وقال إن التعاضد بين أبناء الوطن هو سمة من سمات شعب الإمارات الذي ينهل من قيادته معاني المواطنة، وأقسم عهد الوفاء والإخلاص للإمارات ورئيسها وسلامة أراضيها.