محمد بن زايد: نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بقصر الوطن، رئيس جمهورية غانا الصديقة، نانا أكوفو أدو، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية غانا، تناولت تطورات العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا في المجالات المختلفة، وسبل وآليات دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية المباحثات برئيس غانا، مؤكداً أن الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لغانا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وقال سموه إن «العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا علاقات قديمة، لكنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار، وهناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون بين بلدينا، نعمل على استثمارها لصالح شعبينا». وأضاف سموه: «لدى الإمارات تجربة تنموية رائدة وناجحة، واقتصاد غانا يعد من أسرع الاقتصادات الإفريقية نمواً، وهذا يوفر قاعدة مهمة لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين».

وأكد سموه أن غانا دولة مهمة في إفريقيا بشكل عام، وغرب القارة بوجه خاص، وعضو أساسي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وهذا يجعل الإمارات تنظر إليها وإلى العلاقات معها باهتمام كبير.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعطي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دول القارة الإفريقية على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، والحرص على مصالح شعوبها في التنمية والاستقرار والسلام، وأضاف: «ضمن هذا السياق نتطلع إلى علاقات أوثق مع غانا، واتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية على طريق تعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة». وعبر سموه عن ثقته بأن هذه الزيارة للرئيس الغاني للدولة، سيكون لها دور مهم في مسار العلاقات الإماراتية - الغانية، خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أعرب الرئيس نانا أكوفو أدو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، وحمل سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار. وأعرب عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تطوير تعاونها مع الدولة في مختلف المجالات، خصوصاً الاستثمارية والتنموية الواعدة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويلبي الطموحات في البناء والازدهار بالبلدين، وثمن نهج التعاون الذي تنتهجه دولة الإمارات مع الشعوب والدول الصديقة، لتحقيق تقدمها ونهضتها. وأكد الجانبان، في ختام الجلسة، أهمية البناء على العلاقات التي تجمع البلدين وتطويرها، من خلال دعم جوانب التعاون كافة، في ظل امتلاك البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، ونمو الاقتصاد الوطني في البلدين، وأشارا إلى حرصهما المشترك على تنامي حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وغانا. وسجل رئيس غانا كلمة في سجل كبار الزوار الخاص بقصر الوطن، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، متمنياً مزيداً من النمو والتقدم لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ودوام الخير والرفعة والازدهار للدولة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وتوسيع مجالاته. وشملت الاتفاقيات والمذكرات، التي وقعها الجانبان: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومتي دولة الإمارات العربية وحكومة جمهورية غانا، واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومتي دولة الإمارات جمهورية غانا، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية غانا، بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية غانا.