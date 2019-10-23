«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تنظم «رحلة المستقبل 3.0»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أولى محطات النسخة الثالثة من برنامج «رحلة المستقبل 3.0»، بعنوان «القيادة الحكومية»، بمشاركة عدد من قيادات الصفين الأول والثاني في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك القيادات وتزويدهم بالخبرات والتجارب ومساعدتهم على اتخاذ مختلف القرارات والارتقاء بالخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

وتُمثل محطة «القيادة الحكومية» ركيزة أساسية في برنامج «رحلة المستقبل»، الذي يرمي إلى تعزيز قدرات قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بأحدث التطورات في الإدارة الحكومية والمستجدات التقنية، واطلاعهم عن قرب على المبادرات الحكومية المتطورة التي ترتكز على المدن الذكية والبيانات المفتوحة، وتوظيف ذلك في ابتكار سياسات حكومية قائمة على الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدفع منظومة التميز الحكومي في المجالات كافة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي بن سباع المري: «يعكس برنامج رحلة المستقبل رؤية وتوجيهات القيادة الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية في العمل الحكومي، واتخاذ خطوات استباقية من أجل الإعداد الجيد للمستقبل وما يحمله من تحديات، واستمرار مسيرة التميز الحكومي لدولة الإمارات التي استطاعت خلال عقود قليلة ترسيخ نموذج عالمي للعمل الحكومي القائم على الابتكار».

وأضاف: «نعمل من خلال محطات البرنامج على تمكين القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، واطلاعهم على أحدث الرؤى والحلول الخاصة بتطوير السياسات والتعامل مع مختلف المتغيرات على أرض الواقع».

وأكد عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية البروفيسور رائد عواملة، أن محطة «القيادة الحكومية» خطوة مهمة ضمن مساعي الكلية لرفد مختلف الهيئات بأحدث السياسات الحكومية وأساليب الإدارة الحديثة التي تواكب التقدم التكنولوجي.