محمد بن زايد والرئيس الروسي يشهدان تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مراسم تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الإمارات وروسيا، شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، التي تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

شملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة ونظيرتها الروسية، وتبادلها وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الطاقة الروسي، ألكسندر فالينتينوفيتش نوفاك، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتبادلها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، ومدير عام «روساتوم»، أليكسي ليخاشوف.

كما شملت المراسم تبادل اتفاقية امتياز «غشا» بين «أدنوك» و«لوك أويل»، وتبادلها وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس «لوك أويل»، فاقيت الكبيرف، إلى جانب اتفاق ثلاثي بين «أدنوك» و«لوك أويل» الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتبادله الجابر، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، ورئيس «لوك أويل»، علاوة على مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لبحث الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ومجالات غيره، وتبادلها رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون المبارك، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين «أدنوك» و«غاز بروم» الروسية، وتبادلها الدكتور سلطان الجابر، ونائب رئيس شركة «غاز بروم»، فلديستاف بارين شنكوف.

محمد بن زايد في مقدمة مودّعي بوتين

غادر رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، فلاديمير بوتين، البلاد، أمس، بعد زيارة للدولة. وكان في وداعه، لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.