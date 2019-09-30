ديوان المحاسبة يطلق مبادرة دولية لمكافحة الفساد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق ديوان المحاسبة خلال إنعقاد المؤتمر الثالث والعشرين للانتوساي بموسكو مبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم وذلك بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الاجهزة الرقابية والاجهزة المسؤلة عن مكافحة الفساد في العالم. حيث سيعمل ديوان المحاسبة على تنظيم اللقاء الاول لهذه المبادره وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثامن للدول الأطراف في أتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد الذي سينعقد بأبوظبي في الفترة من 14-20 ديسمبر القادم.

وصرح رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب بن سعيد العميمي بأن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تهدف إلى أيجاد منصة عمل مشتركة تجمع الأجهزة الرقابية والاجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد وذلك بهدف التعاون وتبادل المعرفة والتجارب في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام.

وأضاف بأنه يتوقع لهذه المبادرة أن تساهم بشكل فاعل في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من الاضرار الناتجة عنه.

وبين بأن الاجهزة الرقابية وماتراكم لديها من خبرات وتجارب من خلال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع الحكومي وماتملكه من ادوات ووسائل مهنية متقدمة سيكون لها دور فاعل في عمليات مكافحة الفساد خصوصا في جانبي المكافحة وكشف عمليات الاحتال والفساد في استخدام وادارة الاموال العامة.